Автобусы до 4 утра будут развозить болельщиков после финала Кубка конфедераций

В день финального матча Кубка конфедераций автобусы будут работать до четырех утра, чтобы все болельщики могли разъехаться.

Пассажиравтотранс позаботился о футбольных болельщиках, которые пойдут на финальный матч Кубка конфедераций на стадионе на Крестовском острове. Специально для них в воскресенье. 2 июля, около трех десятков автобусных маршрутов будут работать до четырех утра понедельника, 3 июля.

Так как матч начинается очень поздно (21.00) продлили работу 27 автобусо, ездящих по маршрутам: 2, 13, 21, 39, 40, 57, 86, 92, 93, 106, 114, 115а, 123, 127, 137, 145, 153, 154, 157, 161, 184, 186, 187, 200, 210, 326 и 397. С полуночи до шести утра будут ездить автобусы, дублирующие линии метро по ночам.

Позаботились также и транспортировке болельщиков на матч. С четырех дня в городе будут курсировать пять бесплатных автобусов-шаттлов. Курсирование автобусов прекратится на время матча, после его окончания сразу возобновится.

S2, от площади Восстания до автостанция "Крестовский остров";

S3, от станции метро "Петроградская" до автостанция "Крестовский остров";

S4, от станции метро "Выборгская" до автостанция "Крестовский остров";

S6, от станции метро "Чкаловская" до Спортивной улицы;

S10, от аэропорта "Пулково" до пересечение Северной дороги и улицы Рюхиной.

Ранее Piter.tv передавал, что на закрытии Кубка конфедераций будут Полина Гагарина, Егор Крид и балет.

Видео: Instagram / kasymov_rm