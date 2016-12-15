Метро Петербурга будет работать всю ночь в день финала Кубка конфедераций

Подземка Северной столицы будет работать всю ночь с воскресенья на понедельник, чтобы развести всех болельщиков после позднего финального матча Кубка конфедераций.

В ночь с 2 на 3 июля метрополитен Петербурга будет работать всю ночь без перерыва. Как поясняют в пресс-службе метрополитена, подземка будет работать всю ночь, чтобы развести всех болельщиков финального матча Кубка конфедераций.

Для пассажиров будут работать все станции. Но не все входы на них. По одному вестибюлю закроют на станциях "Проспект Ветеранов", "Ленинский проспект", "Площадь Ленина", "Московская", "Невский проспект" и "Девяткино",. Полностью закроют "Технологический институт-1", "Площадь Александра Невского-2", "Достоевскую" и "Спасскую". Но на них можно будет пройти через соседние станции.

Кроме того, всем пассажирам стоит заранее подумать о проездном. Ведь с двух часов ночи до половины пятого нельзя будет пополнить БСК и активировать интернет-платежи. В это время в кассах будут продавать только жетоны.