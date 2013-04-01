В четверг в московском метро снова погиб человек

На станции метро "Бибирево" мужчина упал на рельсы

В московском метро поезда вновь идут с большой задержкой, и причиной вновь стала трагическая гибель мужчины на рельсах. Как сообщается, утром четверга, 22 декабря 2016 года, движение поездов от станции "Алтуфьево" до станции "Отрадное" было полностью остановлено. Сообщение об этом появилось в официальном твиттер-аккаунте московского метрополитена.

Как сообщают очевидцы, гибель пассажира (по разным данным, на станции метро "Бибирево" или "Алтуфьево") произошла ранним утром. Из-за этого на станциях скопилось большое количество пассажиров.

По некоторым данным, когда мужчину подняли с рельсов на край платформы, он был еще жив, однако позже скончался от полученных многочисленных повреждений.

Напомним, вчера утром также из-за гибели пассажира почти час были закрыты станции метро "Выхино", "Рязанский проспект" и "Кузьминки" были закрыты на вход и выход. Движение поездов на участке от "Жулебино" до "Текстильщиков" было ограничено.

Видео: архив instagram