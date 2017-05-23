Забавное видео из Кемерово: по городу прогулялся дикий олененок

В Березовском местные жители заметили детеныша дикого оленя. Малыш сначала пытался пробраться через сетку на стадион, а потом убежал во дворы.

В минувший понедельник, 22 мая, в Кемеровской области заметили гуляющего по городу олененка. Судя по всему, инцидент произошел в Березовском. Очевидцам происшествия удалось запечатлеть на видео прогулку детеныша дикого оленя.

Предположительно, зверь выбежал из леса в город. Животное поначалу вело себя очень осторожно. На кадрах можно заметить, как олененок пытается пробраться на стадион через сетку, а после убегает во дворы.

Местные жители незамедлительно обратили за помощью к специалистам, чтобы те приехали, поймали малыша и вернули его в лес. Однако появились спасатели или нет, пока неизвестно. По словам же очевидцев, олененок убежал в сторону чащи.

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Видео: вконтакте, Роман Дюков