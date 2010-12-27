В центре Воронежа появился снежный Ждун

Студенты из Воронежа слепили из снега знаменитого интернет-мема

Воронежские студенты слепили из снега знаменитого интернет-мема Ждуна у дома №22 на улице Кирова. Фотографии снежной скульптуры быстро распространились в соцсетях.

Авторами снежного Ждуна являются первокурсницы Маргарита Гловина и Дарья Парамонова, а также мама Маргариты – Ольга. По словам создателей снежной скульптуры, воронежский Ждун ждет весны.

Идея Ждуна пришла в голову голландской художнице Маргрит ван Брифорт в прошлом году, когда женщина увидела очередь к врачу. Появившиеся в интернете фотографии скульптуры моментально стали популярны у россиян. Пользователи сети назвали персонаж Ждуном и стали использовать его изображение в разных жизненных ситуациях.

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twitter: IVPUB