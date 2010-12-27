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В центре Воронежа появился снежный Ждун
Сегодня, 14:05
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В центре Воронежа появился снежный Ждун

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Студенты из Воронежа слепили из снега знаменитого интернет-мема

 Воронежские студенты слепили из снега знаменитого интернет-мема Ждуна у дома №22 на улице Кирова. Фотографии снежной скульптуры быстро распространились в соцсетях.

Авторами снежного Ждуна являются первокурсницы Маргарита Гловина и Дарья Парамонова, а также мама Маргариты – Ольга. По словам создателей снежной скульптуры, воронежский Ждун ждет весны.

Идея Ждуна пришла в голову голландской художнице Маргрит ван Брифорт в прошлом году, когда женщина увидела очередь к врачу. Появившиеся в интернете фотографии скульптуры моментально стали популярны у россиян. Пользователи сети назвали персонаж Ждуном и стали использовать его изображение в разных жизненных ситуациях. 

Фото: 
twitter: IVPUB

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Категории: Лента новостей

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