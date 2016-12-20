В Тамбове сгорела маршрутка: появилось видео

Житель Тамбова выложил в Сеть видео с крупного автомобильного пожара.

Сегодня днем, 20 июня, на одной из улиц Тамбова загорелась маршрутка. Автомобиль вспыхнул во время движения, а уже через несколько минут его полностью охватило пламя. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. В Instagram уже появилось первое видео с места ЧП. Автор записи сообщает, что автобус загорелся напротив ТЦ "Океан". По словам мужчины, маршрутка полностью сгорела до приезда пожарных.

Подробности чрезвычайного происшествия не сообщаются. На видео нельзя разглядеть принадлежность маршрутки к какой-либо организации. Однако можно заметить, что автомобиль стоит в левой полосе полупустой дороги. Машины спокойно объезжают горящий автобус, в зоне пожара нет никаких пробок. Над маршруткой клубится густой черный дым, возможно, он представляет опасность для прохожих.

Видео: Instagram, rus_egorev