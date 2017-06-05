Видео: на полной скорости выпали дети из внедорожника в Сочи

На видео попал инцидент из Сочи. Из внедорожника на ходу выпали дети на дорогу.

В Сочи из внедорожника на ходу выпали дети прямо на проезжую часть.

В связи со случившимся полицейские города Сочи ведут проверку. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщают, по предварительным данным, за рулем Volvo находилась 39-летняя местная жительница. Она перевозила двух своих детей в багажном отделении.

На перекрестке, во время поворота открылась задняя дверь автомобиля и дети выпали на проезжую часть. Причина раскрытия двери пока не установлена.

Известно, что 3-х летняя девочка получила множество травм и была госпитализировна. Второй ребенок не пострадал. В отношении матери детей составлен протокол по ч. 3 ст.12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Нарушение правил перевозки людей". По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.