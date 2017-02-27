Полиция и СОБР поймали сотрудника Жилкома при получении взятки

Служащего жилищного комитета Смольного задержали во время получения мзды от женщины. Передача денег проходила в ресторане недалеко от комитета.

В понедельник, 27 февраля, правоохранительные органы задержали сотрудника жилищного комитета Смольного. 45-летнего мужчину поймали при получении взятки. Деньги ему передавала женщина, которая сидела с ним за одним столом в ресторане. Действие разворачивалось около 15.20 в заведении, расположенном недалеко от здания комитета.

Как сообщает "Фонтанка", чиновнику передали четыре миллиона. Сейчас проводятся необходимые оперативно-следственные процедуры. Подробности задержания уточняются.

В январе следователь из Петербурга попался на взятке в 350 тысяч рублей. Сотрудник МВД предлагал переквалифицировать уголовное дело на менее тяжкое. Подозреваемый согласился на условия полицейского, но обратился к его коллегам. Передача денег произошла в автомобиле. Все сняли на видео в качестве доказательства.