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Двух сов отобрали у бездушных фотографов около Исаакиевского собора

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Предприниматели-фотографы предлагают туристам сделать фотографии с совами. Но сотрудники комитета по природопользованию отобрали замученных животных у жестоких хозяев.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности отобрали двух сов у фотографов. Предприниматели за деньги предлагали туристам сделать снимки с птицей. После обследования экспертов оказалось, что животные в ужасном состоянии. У одной птицы ничего не осталось от оперения хвоста, а другая с трудом жила со сломанным клювом. Сов направили в руки ветеринаров, чтобы они помогли им восстановиться.

Владельцам птиц вручили протоколы об административном правонарушении. Им придется заплатить штраф. Вот только размер наказания до смешного мал. Стоит фотографам найти другое животное и они отработают отданные государству деньга за один день.

В декабре прошлого года комитет уже устраивал охоту не живодеров-фотографов. Тогда ветеринарам передали пять ушастых сов и двух енотов-полоскунов. Птицы занесены в Красную книгу. А еноты являются охотничьим ресурсом. За почти два месяца все фотомодели начали себя лучше чувствовать. У сов снова отрастают хвосты, а у енотов – шерсть. В Петербурге мучавшим сов и енотов фотографам выписали максимальные штрафы.

Теги: дикие животные , зоозащитники , исаакиевский собор , сова , фотограф
Категории: Новости СПб

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