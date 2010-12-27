Жестокие южане выпотрошили барана в центре Петербурга на глазах у плачущих детей

В центре Петербурга группа мужчин подвесила барашка на дереве вниз головой и разделала на глазах у маленьких детей.

Во дворах на набережной реки Фонтанки произошел вопиющий случай жестокого обращения с животными. Здесь группа мужчин "южной внешности" на глазах у детей несколько минут потрошила и разделывала баранью тушу. Об этом пишет портал Life со ссылкой на видео от очевидцев.

ЧП произошло в районе полдня в воскресенье, 5 марта. Известно, что группа кавказцев принесла тушу крупного барана во двор и подвесила на дерево за задние ноги. Потом южане достали крупные ножи и стали резать заранее убитое животное. На грязный снег хрынула кровь барана, и это только подхлестнуло "мясников". После этого они разделали барана и унесли крупные куски мяса на костях в неизвестном направлении.

Зверства продолжались не менее 10 минут. По словам очевидцев, за сценой убийства с любопытством и ужасом наблюдали маленькие дети, живущие в этом же дворе. Многие из них смотрели из окон своих домов, плакали и жалели "бараша", но никто из взрослых не смог остановить виновников ЧП.