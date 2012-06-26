Строительный кран едва не придавил рабочих на Бакунина

В центре Петербурга на стройке упал кран. К счастью, конструкция не задела никого из рабочих, а также расположенный рядом дом.

Несчастный случай произошел на стройке в Северной столице. Около дома 29 на улице Бакунина рухнул строительный кран. Конструкция рухнула очень удачно: стрела завалилась на пустой участок. В это время на пути у машины не было строителей или случайных прохожих. Также при падении кран, по счастливой случайности, не задел стоящий по соседству пятиэтажный дом.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", обошлось без пострадавших. Но рядом с местом ЧП дежурят врачи на скорой помощи. Также прибыли спасатели, чтобы оперативно ликвидировать последствия случившегося.

Инциденты со строительными кранами происходят не часто, но все же происходят. В ноябре, например, в Сети появилось видео пожара на автокране у Центра Курехина. Огонь охватил кабину на высоте около сорока метров от земли. На ликвидацию огня ушло около получаса.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург