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Строительный кран едва не придавил рабочих на Бакунина

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В центре Петербурга на стройке упал кран. К счастью, конструкция не задела никого из рабочих, а также расположенный рядом дом.

Несчастный случай произошел на стройке в Северной столице. Около дома 29 на улице Бакунина рухнул строительный кран. Конструкция рухнула очень удачно: стрела завалилась на пустой участок. В это время на пути у машины не было строителей или случайных прохожих. Также при падении кран, по счастливой случайности, не задел стоящий по соседству пятиэтажный дом.

Строительный кран едва не придавил рабочих на Бакунина

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", обошлось без пострадавших. Но рядом с местом ЧП дежурят врачи на скорой помощи. Также прибыли спасатели, чтобы оперативно ликвидировать последствия случившегося.

Строительный кран едва не придавил рабочих на Бакунина

Инциденты со строительными кранами происходят не часто, но все же происходят. В ноябре, например, в Сети появилось видео пожара на автокране у Центра Курехина. Огонь охватил кабину на высоте около сорока метров от земли. На ликвидацию огня ушло около получаса.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: бакунина , кран , новости спб , строительный кран , стройка
Категории: Происшествия

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