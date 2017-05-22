В центре Петербурга обезвредили двух карманников-гастролеров

Несколько дней назад в Петербурге задержали компанию фланёров-карманников, которые орудовали на Невском проспекте – в самом центре города. Как пишет "Фонтанка", двоих молодых мужчин, подозреваемых в серии карманных краж, задержали еще 17 мая, а в течение нескольких дней после этого нашли нескольких пострадавших от дела их рук.
Как сообщается, обчищали карманники исключительно девушек и женщин. Брали в основном телефоны, кошелёк вытащили один раз, но наличных в нём не набралось и двух тысяч.
Сотрудники правопорядка изъяли похищенное. Возбуждены уголовные дела о кражах. Подозреваемых оставили под стражей.
Видео: архив