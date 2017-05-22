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В центре Петербурга обезвредили двух карманников-гастролеров

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Двое молодых парней орудовали на Невском Проспекте – воровали у женщин смартфоны и кошельки

Несколько дней назад в Петербурге задержали компанию фланёров-карманников, которые орудовали на Невском проспекте – в самом центре города. Как пишет "Фонтанка", двоих молодых мужчин, подозреваемых в серии карманных краж, задержали еще 17 мая, а в течение нескольких дней после этого нашли нескольких пострадавших от дела их рук.

Как сообщается, обчищали карманники исключительно девушек и женщин. Брали в основном телефоны, кошелёк вытащили один раз, но наличных в нём не набралось и двух тысяч.

Сотрудники правопорядка изъяли похищенное. Возбуждены уголовные дела о кражах. Подозреваемых оставили под стражей. 

Видео: архив

Теги: карманные кражи , невский проспект , петербург , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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