Два разлагающихся тела обнаружили в центре Петербурга

Гниющий трупы мужчины и женщины нашли в Перекупном переулке. Тела отправлены на экспертизу.

В минувший четверг, 11 мая, в одном из домов Северной столицы обнаружили два разлагающихся трупа. Инцидент произошел около шести часов утра в подъезде нежилого дома №12, расположенного в Перекупном переулке. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов.

Прибывшие по адресу специалисты установили, что найденные тела мужчины и женщины находятся в стадии разложения. По предварительным данным, погибшие являлись бомжами.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Тела отправлены в морг. В ближайшем будущем эксперты попытаются установить истинную причину смерти. Кроме того, уже известо, что мужчина был одет в темную куртку и ботинки, а женщина - в джинсы, желтую куртку и сапоги.

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