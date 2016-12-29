В центре Петербурга мужчина "выгуливал" пулемет

У Гостиного двора на Невском гулял мужчина с пулеметом "Максим"

Днем во вторник, 3 января 2017 года, невдалеке от станции метро "Гостиный двор", в самом центре Петербурга, прохожие заметили мужчину, который прогуливался по улице с пулеметом "Максим".

Обеспокоенные прохожие вызвали на место происшествия сотрудников полиции. 46-летнего мужчину с пулеметом в руках задержали и препроводили в отделение полиции. Там правоохранители осмотрели оружие и сделали вывод о том, что пулемет изрядно проржавел, лишен некоторых деталей и для стрельбы непригоден.

Отмечается, что мужчина с пулеметом прогуливался у дома №5/22 по Думской улице, где он и живет; после выяснения всех обстоятельств его отпустили восвояси.

Видео: архив