В центре Петербурга мужчина упал с высоты в подземный переход

Петербуржца доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе

Утром воскресенья, 19 февраля 2017 года, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили 25-летнего нетрезвого мужчину с травмами, полученными при падении с высоты.

Как рассказал сам пострадавший, он упал с высоты двух с половиной метров в подземный переход, расположенный на углу Невского проспекта и Садовой улицы – почти напротив входа в вестибюль станции метро "Гостиный двор".

25-летний мужчина попал в НИИ скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибленной раной темени, ссадиной затылка и ушибом грудного отдела позвоночника. От пациента исходил сильный запах алкоголя.

Медики оценили состояние пострадавшего как тяжелое. Его госпитализировали в отделение хирургической реанимации.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: из архива