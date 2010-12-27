В центре Петербурга лепнина разрушила припаркованный автомобиль

Хозяин "Шевроле" утром нашел свой автомобиль в переулке Гривцова без стекла и с пробитой крышей

Утром четверга, 15 июня 2017 года, владелец автомобиля Chevrolet Spark, который на ночь припарковал свое авто у дома в переулке Гривцова, обнаружил своего железного коня изрядно пострадавшим. Как сообщается, на его автомобиль с фасада дома рухнул кусок лепнины, пробив стекло на водительском сиденье и повредив крышу.

Местные жители говорят, что слышали сильный удар утром 15 июня: "Ощущение, будто полдома обвалилось... ". Люди вспоминают, что лепнина с дома падает уже не первый раз.

"Это уже не первый раз с этим домом. 2 года назад было вот так во дворе", - рассказывают жители.

Сообщается, что инцидент произошел у дома №1 в переулке Гривцова в самом центре Петербурга.

Фото: spb_today