Смертельное видео из Омска: легковушка вылетела на тротуар

Перекресток около Краеведческого музея не поделили две иномарки. В результате серьезного столкновения одну из машин отбросило на тротуар, где она задела пешехода.

Сегодня утром, 4 мая, в Омске компактный кроссовер вылетел на тротуар и перевернулся. Инцидент произошел на улице Ленина около Краеведческого музея. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия крупной аварии удалось запечатлеть на видео.

Предположительно, сначала дорогу не поделили две легковушки: "Сузуки Сплэш" и "Тойота РАВ4". В результате серьезного столкновения кроссовер перевернулся, и его отбросило на тротуар. К сожалению, "японец" задел проходившего мимо пешехода.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По словам свидетелей аварии, пострадавшая 55-летняя женщина-пешеход потеряла много крови. Ее в тяжелейшем состоянии госпитализировали в больницу. Также помощь врачей понадобилась 35-летнему водителю перевернувшегося автомобиля. Мужчина доставлен в медучреждение.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жуткое видео из Ставрополя: легковушка вылетела на встречку и протаранила грузовик.



Видео: youtube, Станислав Пимшин