В центре Москвы собаки насмерть загрызли старушку

У здания одного из министерств обнаружено тело женщины со следами укусов

В центре Москвы в четверг, 2 февраля 2017 года, было обнаружено тело женщины пенсионного возраста со следами собачьиъ зубов. По всей вероятности, причиной ее смерти стали многочисленные собачьи укусы.

Как сообщают СМИ, на теле 80-летней женщины при осмотре обнаружили множество рваных ран – вероятно, следы укусов собак, которые охраняли территорию учреждения. Животные содержались частным охранным предприятием.

Инцидент произошел возле одного из правительственных зданий в центре Москвы, на улице Казакова. В следственных органах заверили, что по делу будет проведена тщательная проверка.

Видео: из архива