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В центре Москвы собаки насмерть загрызли старушку

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У здания одного из министерств обнаружено тело женщины со следами укусов

В центре Москвы в четверг, 2 февраля 2017 года, было обнаружено тело женщины пенсионного возраста со следами собачьиъ зубов. По всей вероятности, причиной ее смерти стали многочисленные собачьи укусы.

Как сообщают СМИ, на теле 80-летней женщины при осмотре обнаружили множество рваных ран – вероятно, следы укусов собак, которые охраняли территорию учреждения. Животные содержались частным охранным предприятием.

Инцидент произошел возле одного из правительственных зданий в центре Москвы, на улице Казакова. В следственных органах заверили, что по делу будет проведена тщательная проверка.

Видео: из архива          

Теги: загрызли насмерть , москва , пенсионерку загрызли насмерть , центр москвы
Категории: Новости России Происшествия

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    Сегодня
    2:16
    Марина Ответить

    ну это пипец уже вообще, что у нас происходит, ипанулись что ли все

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