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В центре Красноярска иномарка сбила бабушку на полной скорости

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Страшное происшествие попало на камеры видеонаблюдения

 На улице Ленина в Красноярске иномарка сбила пожилую женщину, переходившую дорогу не по «зебре». Об этом рассказали в соцсети очевидцы аварии.

Все произошло сегодня днем, 26 декабря у остановки «Академия музыки и театра». На видео видно: женщина идет через проезжую часть со стороны института. Доходит до середины дороги, и вдруг прямо на нее несутся три авто. Те, что были по краям, чуть притормозили. Но машина, которая двигалась посередине, на скорости снесла женщину. Бабушка осталась жива, но получила многочисленные травмы

Видео: YouTube/kraschp

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Категории: Происшествия ДТП Клуб хороших водителей

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