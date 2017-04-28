Жесткое видео из Казани: трассу не поделили две легковушки

В столице Татарстана произошла страшная авария: на перекрестке столкнулись две иномарки.

Сегодня утром, 28 апреля, в Вахитовском районе дорогу не поделили два транспортных средства: легковушка "Хендэ Солярис" и внедорожник "Тойота". Инцидент произошел около семи часов на пересечении улиц Чернышевского и Московской. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, момент столкновения попал в объектив камеры видеорегистратора.

На кадрах можно заметить, как внедорожник начал движение. Судя по всему, загорелся зеленый сигнал светофора. Неожиданно на большой скорости в "Тойоту" врезался "Солярис". Вероятно, водитель легковушки решил проскочить на красный, однако маневр не удался. После столкновение автомобили отбросило на тротуар. Кроме того, внедорожник протаранил забор. Чудом машины не зацепили пешеходов.

В результате жесткой аварии пострадали транспортные средства и дорожный знак. К счастью, водители отделались легкими ушибами.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось ужасающее видео из Владимира: фура раздавила легковушку.



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