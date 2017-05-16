В больницу Петербурга доставили девятиклассника с простреленной ногой

Шестнадцатилетний юноша находится в состоянии средней степени тяжести

Вскоре после полуночи во вторник, 16 мая 2017 года, на Ланское шоссе в квартиру одного из домов вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие на вызов медики обнаружили, что медицинская помощь требуется юноше-подростку.

Как выяснилось, у шестнадцатилетнего девятиклассника обнаружилась стреляная рана голени. Мальчика госпитализировали в Детскую больницу имени Раухфуса.

Медики оценили состояние пострадавшего как средней степени тяжести. Жизни подростка ничто не угрожает, врачи занимаются его здоровьем. Сотрудники правоохранительных органов в это же время устанавливают обстоятельства, при которых девятиклассник мог получить огнестрельное ранение.

Видео: архив