В ближайшие дни в Петербург вернется жара и дожди

В четверг в Петербург и Ленобласть вернется жара и дожди.

Как сообщают СМИ, с четверга в Петербург и Ленобласть вернется жара и дожди.



13 июля в городе и области прольется дождь, но будет жарко. Также сообщается, что в Ленобласти возможны подтопления.

По данным синоптиков, 13 июля будет облачно, но с прояснениями, местами дожди. Температура воздуха в Петербурге составит +13 до +15 градусов ночью, а днем повысится до +22...+24.



В Ленобласти будет +12...+17 градусов ночью и +20...+25 – днем.



14-16 июля в Ленобласти ожидаются сильные осадки, возможны подтопления.