Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В ближайшие дни в Петербург вернется жара и дожди
Сегодня, 18:02
0
TretyakovaS
332

В ближайшие дни в Петербург вернется жара и дожди

0
 
 

В четверг в Петербург и Ленобласть вернется жара и дожди.

Как сообщают СМИ, с четверга в Петербург и Ленобласть вернется жара и дожди.

13 июля в городе и области прольется дождь, но будет жарко. Также сообщается, что в Ленобласти возможны подтопления.

По данным синоптиков, 13 июля будет облачно, но с прояснениями, местами дожди. Температура воздуха в Петербурге составит +13 до +15 градусов ночью, а днем повысится до +22...+24.

В Ленобласти будет +12...+17 градусов ночью и +20...+25 – днем.

14-16 июля в Ленобласти ожидаются сильные осадки, возможны подтопления.

Теги: новости спб , питер погода , погода на завтра , погода спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5