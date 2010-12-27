Леонтьевский мыс озеленят за 100 миллионов рублей

Территорию Леонтьевского мыса превратят в рекреационную зону с велодорожками и сквером с мозаичной композицией.

Утвержденный ранее Генплан Петербурга окончательно закрепил территорию на острие Леонтьевского мыса как открытую зеленую зону. В компании "Леонтьевский Мыс" рассказали "Коммерсанту", что расположенные рядом с одноименным жилым комплексом земли будут облагорожены. Набережные рек Ждановка и Малая Невка реконструируют. На стрелке острова появятся велодорожки, которые продлятся по всей Петроградской стороне.

На благоустройство Леонтьевского мыса потратят 100 миллионов рублей. Кроме всего прочего, там разместят прогулочные набережные со спуском к воде и пешеходные дорожки. В планах разбить сквер, который украсит мозаичная карта Европы.

Глава Петроградского района Иван Громов сказал, что в планах сделать из Леонтьевского мыса вторую стрелку Васильевского острова, куда будут стекаться горожане и туристы.

От мыса до Крестовского острова пустят водное такси. А для яхтсменов устроят общественный причал.

Ранее Piter.tv рассказывал, что проект благоустройства Александровского парка закрывает сквозной проезд через него.