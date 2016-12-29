В "Унисто Петросталь" опровергли факт обысков в офисе компании

Компания "Унисто Петросталь" прокомментировала новость об обысках, которые якобы проходят в офисах строителей на территории БЦ "Охта хаус".

Компания "Унисто Петросталь" опровергла факт обыска в своем офисе на Индустриальном проспекте. Ранее о визите экономической полиции к строителям сообщила "Фонтанка". По непроверенным данным, на Индустриальный проспект, 44, заглянули ОБЭПовцы вместе с СОБРом. Якобы их заинтересовали дела фирмы, которая занимается строительством жилой и деловой недвижимости. Однако пресс-служба "Унисто Петросталь" не подтвердила этот факт.

Как заявили на предприятии, судя по всему, обыски проходят в офисе одного из их многочисленных соседей в БЦ "Охта хаус". В бизнес-центре на Индустриальном проспекте находится не менее 60 предприятий. Что касается площадей самого "Унисто Петросталь", то сюда силовики пока что не заглядывали. Путанница в этой истории могла возникнуть по той причине, что сам БЦ "Охта хаус" принадлежит именно данной компании.