В багаже подозрительного пассажира в Пулково не нашли взрывное устройство

Теперь гражданину, сообщившему о бомбе в чемодане, придется ответить за свои слова.

Транспортная полиция так и не нашла никаких подозрительных предметов в багаже странного пассажира, задержанного в 11 утра в Пулково. Напомним, ранее Piter.TV писал, что в главном аэропорту города неизвестный сообщил о СВУ в своем чемодане. Однако двухчасовая проверка с участием полиции и саперов не подтвердила эту версию. В багаже у "лже-минера" оказались обычные личные вещи. Впрочем, именно из-за них силовикам пришлось на некоторое время перекрыть часть аэропорта и допросить самого пассажира.

Судя по всему, этот мужчина просто пошутил о бомбе в багаже во время осмотра при посадке. За эту глупую и жесткую шутку ему пришлось остаться без вылета из города, а также плотно пообщаться с правоохранителями.