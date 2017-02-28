В метро Петербурга в автоматы для пополнения проездных добавят четыре иностранных языка

К Кубку Конфедераций и Чемпионату мира в интерфейс автоматов для покупки жетонов и пополнения проездных в петербургском метрополитене добавят еще четыре иностранных языка.

Петербургский метрополитен активно подстраивается под иностранных туристов и будущих болельщиков Кубка Конфедераций и Чемпионата Мира. Руководство подземки решило адаптировать автоматы для пополнения карт и покупки жетонов. Интерфейс снабдят переводом на четыре иностранных языка. Планируется внедрение софта на немецком, испанском, французском и китайском. Вместе с уже встроенными русским и английским языков в аппаратах станет шесть.

До конца 2017 года в автоматах появятся дублирующие на четыре новых языка системы. В течение нескольких месяцев систему опробуют. После тестового периода разработчики поправят возможные ошибки. В 2018 году сервис запустят уже в полную силу.

В начале года стало известно, что новые проездные помогут туристам неограниченно кататься по Петербургу. В кассах подземки появились новые виды проездных: суточный и на 90 минут. Первый может действовать до семи дней с фиксированной платой за день. Второй подойдет тем, кто в городе проездом: за 70 рублей можно полтора часа кататься на любом транспорте.