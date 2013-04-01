В автобусе на маршала Жукова умерла пожилая пассажирка

Женщина скоропостижно скончалась прямо в салоне автобуса

Утром в понедельник, 25 декабря 2016 года в Кировском районе Петербурга произошел трагический инцидент. Там прямо в салоне автобуса скоропостижно умерла немолодая женщина. Как рассказали в сообществе spb_today, случилось это в утренний час, когда автобус шел по направлению к Ленинскому проспекту.

О причинах скоропостижной смерти пока ничего не сообщается, однако пишут, что "на Маршала Жукова, сторону Ленинского. Напротив корабелки. В автобусе умер пассажир. Пожилая женщина. Голова запрокинута. На месте полиция".

Информация о произошедшем уточняется.

Видео: архив

Фото: spb_today