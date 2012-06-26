Во всех автобусах Петербурга введут оплату проезда картой

В автобусах Пассажиравтотранса введут возможность оплаты банковскими картами. Теперь безналичный расчет будет доступен во всех автобусах.

В Северной столице работают над внедрением безналичной оплаты проезда в автобусах с банковских карт. Возможность пользоваться картами появится во всех маршрутах Пассажиравтотранса. Пока не известно, кто будет заниматься технической стороной этого дела. Итоги конкурса на внедрение возможности оплаты банковской картой подведут весной.

Сегодня, 30 января, Пассажиравтотранс объявил конкурс на оснащение 1900 автобусов оборудованием, позволяющим оплатить проезд в одно касание банковской картой. Банк-победитель станет известен 1 марта.

Способ оплаты банковскими картами с Pay Pass опробовали на маршруте 39 и 39Э, который соединяет аэропорт и станцию метро "Московская". За 2016 год этим способом воспользовались 23 тысячи пассажиров. Также такая технология есть в метрополитене на некоторых турникетах.

Также сегодня стало известно, что с 4 февраля центральный участок ЗСД станет платным. Проезд по всей магистрали без транспондера обойдется в 300 рублей. Также ввели новые тарифные зоны, каждая из которых стоит 60 рублей.