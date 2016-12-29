"Плач и крики мужчины разрывали душу": авария на Ириновском проспекте унесла жизнь 20-летнего юноши

В ночь с 27 на 28 января в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на Ириновском проспекте водитель не справился с управлением, вследствие чего под колёса попал 20-летний юноша. К сожалению, молодой человек скончался

Впервые об этом сообщили в социальной сети "Вконтакте" в группе "ДТП и ЧП, Санкт-Петербург". Неравнодушные очевидцы поспешили поделиться случившейся трагедией, чтобы предупредить граждан.





Известно, что авария случилась в районе половины второго ночи у дома 43 по Ириновскому проспекту. Водитель Mitsubishi Lancer не смог справиться с управлением. Автомобиль, преодолев разделительную полосу, врезался в препятствие — "Шевроле", ехавший по встречной полосе.

Техническую помощь оказывал один пожарный расчет. В результате аварии погиб 20-летний юноша, пассажир "Мицубиси".

Как пишет один из свидетелей, участник группа "ДТП и ЧП, Санкт-Петербург", на место аварии выезжали две реанимационные бригады. "Плач и крики мужчины разрывали душу. Они были слышны на весь квартал", – добавляет очевидец.



Видео: Piter.TV

Фото: VK, spb_today