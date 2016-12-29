В аварии на трассе "Кола" двое погибли, еще двое ранены

В Лодейнопольском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с трагическими последствиями

Днем в понедельник, 23 января 2017 года, на 195-м км трассы "Кола" под Петербургом произошла трагическая авария с участием двух произведений отечественного автопрома. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, столкновение случилось около четырех часов дня.

Водитель "Лады Калины" по невыясненным причинам не справился с управлением и совершил столкновение с ВАЗ-2104.

Как сообщается, сам водитель "Лады" остался жив, хотя и был госпитализирован с места происшествия в тяжелом состоянии. Пассажир и водитель ВАЗа погибли на месте. Кроме них в автомобиле был еще один пассажир. Он выжил и также был госпитализирован с травмами.

Известно, что погибшему водителю было 34 года, а погибшему пассажиру – 26.

Видео: из архива