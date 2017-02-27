На Маршала Говорова в аварии пострадали две девятилетние девочки

Накануне вечером Ford протаранил Audi, заходившую на поворот. В результате столкновения пострадали две пассажирки второй иномарки. Обеим раненным по девять лет.

Около восьми вечера в воскресенье, 26 февраля, произошла авария с участием двух иномарок. На улице Маршала Говорова столкнулись Ford и Audi. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, вторая иномарка совершала поворот около дома 11 на указанной улице, когда в нее врезался автомобиль.

ДТП не прошло без пострадавших. Ранения получили две девочки 2008 года рождения. Прибывшие на место врачи. Оценили состояние девятилетних школьниц как легкое. Об их госпитализации не сообщалось.

Специалисты выясняют подробности столкновения. Выясняется виновник ДТП. Специалисты проводят проверку.

Также в воскресенье поздно вечером на Народной "ГАЗель" намотало на столб: серьезно пострадал водитель. Автомобиль съезжал с моста и ушел в занос. От удара корпус обмотался вокруг опоры освещения. Травмы получил водитель грузовика. Его увезли на скорой.