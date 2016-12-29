9 человек пострадали в ДТП автобуса и 5 легковушек в Чехове

В подмосковном Чехове произошла массовая авария. Есть пострадавшие.

Сегодня вечером, 20 января, в районе 18 часов в городе Чехов Московской области произошла серьезная массовая авария с участием рейсового пассажирского автобуса.

Авария произошла в Чехове на Московской улице. Столкнулись автобус и 5 легковушек. Сообщается о девяти пострадавших. На ликвидацию аварии выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав по региону, пострадавших 10 человек. Три женщины и один мужчина госпитализировали с переломами и ушибами. Состояние их оценивается как средней тяжести. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались. 2 женщины отказались от госпитализации на месте происшествия. Еще 4 пострадавших после оказания первой медицинской помощи в больнице были отпущены домой.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Видео: Piter.TV