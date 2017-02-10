В апреле информационные системы Петербурга объединит «Безопасный город»

Единый центр соединит системы, которые могут использоваться для защиты горожан, в частности, камеры видеонаблюдения

По предварительной информации, центр «Безопасный город» начнет работу уже в апреле этого года и будет располагаться в здании на 5-ом Предпортовом проезде. Предполагается, что это позволит объединить системы, задействованные в защите горожан. В частности, в единый центр будет поступать информация с камер видеонаблюдения, которых на данный момент в Петербурге установлено более 17 тысяч. Кроме того, систему видеонаблюдения планируется значительно расширить к ЧМ-2018. Более тысячи дополнительных камер будут установлены по всему городу, а также на нескольких мостах для усиления системы городской безопасности. Подробности о работе единого центра «Безопасный город» пока не сообщаются.

Видео: канал Piter.tv