В апреле дорожники вывезли с городских улиц более 30 тысяч тонн грязи

В Петербурге в апреле-месяце было вывезено около 30 тысяч тонн грязи.

В апреле 2016 года дорожники убрали с дорог более 18 тысяч тонн загрязнений. В этом году с начала весенней зачистки всего убрано более 63 тонн загрязнений. В апреле 2016 году дорожные предприятия отработали 28 тысяч смен техники, а в этом году более 32 тысяч смен. Работники ручного труда - 25 тысяч смен, а в апреле 2017 года- более 38 тысяч.

Такие показатели связаны с ранним началом работ и более лучшим качеством. Работа оптимизирована, нет просто