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В "Пулково" задержали преступников - мигрантов, находившиеся в федеральном и международном розыске
Сегодня, 14:27
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Shdaria
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В "Пулково" задержали преступников - мигрантов, находившиеся в федеральном и международном розыске

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В аэропорту Петербурга выявили двух граждан ближнего зарубежья, находившиеся в розыске.

 В Петербурге в аэропорту "Пулково" задержаны граждане ближнего зарубежья, которые находились в международном и федеральном розыске,- сообщает УТ МВД РОССИИ ПО СЗФО.

Сотрудниками линейного отдела МВД России в ходе обеспечения общественного порядка и безопасности пассажиров был выявлен 20-летний гражданин ближнего зарубежья. Молодой человек находился в федеральном розыске по подозрению  в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 статьи 131 УК РФ «Изнасилование» и ч. 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Транспортными полицейскими установлено, что преступление было совершено на территории Москвы и злоумышленник скрывался от следственных органов с марта нынешнего года. 

Кроме того, сотрудниками линейного отдела МВД России был выявлен 42-летний мужчина, житель ближнего зарубежья. Он находился в международном розыске за умышленно тяжкое телесное повреждение.

Информация о задержаных гражданах передана инициаторам розыска. 

Теги: аэропорт в петербурге , петербург , преступники , пулково
Категории: Новости СПб Лента новостей

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