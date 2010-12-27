В "Пулково" задержали преступников - мигрантов, находившиеся в федеральном и международном розыске

В аэропорту Петербурга выявили двух граждан ближнего зарубежья, находившиеся в розыске.

В Петербурге в аэропорту "Пулково" задержаны граждане ближнего зарубежья, которые находились в международном и федеральном розыске,- сообщает УТ МВД РОССИИ ПО СЗФО.

Сотрудниками линейного отдела МВД России в ходе обеспечения общественного порядка и безопасности пассажиров был выявлен 20-летний гражданин ближнего зарубежья. Молодой человек находился в федеральном розыске по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 статьи 131 УК РФ «Изнасилование» и ч. 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Транспортными полицейскими установлено, что преступление было совершено на территории Москвы и злоумышленник скрывался от следственных органов с марта нынешнего года.

Кроме того, сотрудниками линейного отдела МВД России был выявлен 42-летний мужчина, житель ближнего зарубежья. Он находился в международном розыске за умышленно тяжкое телесное повреждение.

Информация о задержаных гражданах передана инициаторам розыска.