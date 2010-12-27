Администрация президента пообещала вмешаться в ситуацию с Исаакиевским собором

Окружение президента Владимира Путина сделает все для того, чтобы стороны конфликта пришли к компромиссу.

Профсоюз работников культуры Исаакиевского собора получил официальный ответ из администрации президента России по поводу споров вокруг храма-музея. Послание чиновников высшего уровня обнадежило музейщиков, которые выразили недовольство перспективой передачи собора Русской Православной Церкви. Так, представители АП обещают "способствовать" поиску компромиссного решения. Кроме того, команда Владимира Путина признала "напряженной" обстановку вокруг дискуссии о статусе Исаакиевского собора.

Отметим, что речь идет об официальном ответе на запрос профсоюза культурных работников. Письмо подписано лично заместителем полпреда Владимира Путина по СЗФО Любовью Совершаевой. Как стало известно Piter.TV, ответ поступил в распоряжение музейщиков еще 10 апреля. Однако, видимо, они решили приберечь этот козырь для более напряженного конца месяца.

Самым важным пунктом письма является строчка о "необходимости учитывать мнение населения Петербурга". Напомним, что до этого в городе не было проведено ни общественных слушаний, ни референдума по поводу судьбы Исаакия. Ранее мы писали, что Сергей Иванов раскритиковал власти Петербурга из-за Исаакия.