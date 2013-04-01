Трагедия в Тамбове: мужчина утонул в горячем мазуте

В Жардевском районе сотрудник "Союза" погиб на работе. Начата доследственная проверка.

Сегодня Госинспеция труда сообщила, что погиб рабочий, упав в емкость с горячим мазутом. Несчастный случаи произошел 2 декабря в Мичуринске Тамбовской области. Мужчина перекачивал горячий мазут из емкости в машину. В итоге он поскользнулся и упал в открытый люк. Он получил серьезные травмы. Рабочего в срочном порядке госпитализировали в больницу, где спустя неделю он умер.



В данный проводится доследственная проверка. Выясняют детали трагедии. Спасатели предупреждают о том, что необходимо соблюдать технику безопасности при работе на предприятиях и заводах. Будьте внимательны и аккуратны, не пренебрегайте страховкой.



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