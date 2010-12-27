"Невероятный" Халк может вернуться в "Зенит"

Бразильский футболист Халк рассматривает вариант с возвращением в петербургский футбольный клуб «Зенит».

Как сообщает Life,футболист планирует вернуться в клуб Северной столицы на год, чтобы попасть в заявку национальной сборной Бразилии.



ТАСС сообщил о заявлении спортивного директора сине-бело-голубых Константина Сарсания. "Наставник" отметил, что возвращение Халка - весьма интересный вариант для клуба.



Халк играл за «Зенит» около пяти лет. В 147 матчах он забил 77 мячей. Летом 2016 года футболист перешел в китайский футбольный клуб «Шанхай СИПГ». При этом стоимость трансфера оценивали в 55,8 млн евро.

Фото: https://www.instagram.com/fzenit/