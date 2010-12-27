В "Зените" смена главного врача основного состава

В ФК "Зенит" главным врачом назначен Юрий Козлов.

В Петербургском футбольным клубе "Зенит" произошли глобальные изменения. Пресс-служба команды сообщает, что теперь главным врачом основного состава назначен Юрий Козлов. А также известно, что массажистом назначен Сергей Колесников.

Врач Юрий Козлов окончил Санкт-Петербургскую медицинскую академию имени Мечникова. В "Зените" он работает с 2009 года и до настоященго момента занимал должности главного врача "Смены-Зенит", "Зенита"-2 и "Газпром"-Академии.

Сергей Колесников окончил Волгоградский институт физической культуры по специальности "преподаватель физической культуры". В «Зените» работал с 2004 по 2013 год. Входил в штаб национальной сборной России по футболу.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"