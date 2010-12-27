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Петербургский "Зенит" принял полузащитника "Ахмата" Далера Кузяева
Сегодня, 18:38
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Shdaria
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Петербургский "Зенит" принял полузащитника "Ахмата" Далера Кузяева

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В Петербургский "Зенит" перешел полузащитник Далер Кузяев.

 Официальный сайт Петербургского "Зенита" сообщает о переходе в футбольный клуб Далера Кузяева.

Футбольные клубы "Зенит" и "Ахмат" договорились о переходе опорного полузащитника. Соглашение будет действовать 3 года.

Далер Адьямович Кузяев родился 15 января 1993 года в Набережных Челнах. Начал заниматься футболом в Оренбурге. Три года провел в системе Академии "Зенита", выступал за команду сине-бело-голубых U-18.
 
С 2014 года Далер Кузяев начал выступать за грозненский «Ахмат», в составе которого провел 70 матчей.
 
"Я возвращаюсь в родной город, где живет моя семья, много друзей. Я воспитанник петербургского футбола, был в системе Академии "Зенита", где провел три года.",- рассказывает Кузяев.
 
Фото: официальный сайт "Зенит"
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Категории: Новости СПб Лента новостей

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