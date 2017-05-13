В Зеленогорске водителя легковушки вырезали из машины после ДТП

Страшная авария с участием легковушки и грузовика произошла на повороте в сторону Рощино недалеко от Зеленогоска. В сети появились фото и видео с места события.

В субботу, 13 мая, в Зеленогоске произошла страшная авария. Около 10.45 в МЧС сообщили о ДТП с участием легкового Volkswagen и КАМАЗа с цистерной. Судя по фото с места события, иномарка лоб в лоб протаранила грузовик. В результате машина сильно смялась в районе водительского сидения.

Как уточняют в пресс-службе МЧС, столкновение случилось около дома 87 на проспекте Ленина. Прибывшие на место спасатели оказывали техническую помощь и собирали информацию. Как сообщают очевидцы, водителя Volkswagen вырезали из автомобиля.

Всего от экстренного ведомства на месте работало пять человек. Также около места ЧП работала карета скорой помощи. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Фото и видео: ВКонтаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Youtube / Travel ✈ Live