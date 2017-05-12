Ужасающее видео из Ульяновска: легковушка снесла столб

На Ефремова водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и на большой скорости протаранил опору линии электропередач. Удар оказался настолько мощным, что столб буквально придавил легковушку.

Сегодня днем, 12 мая, в Ульяновске водитель "ВАЗ-2114" протаранил опору линии электропередач. Инцидент произошел около двух часов на Ефремова, 52. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия страшной аварии удалось запечатлеть на видео.

Предположительно, водитель отечественной легковушки не справился с управлением, и его автомобиль занесло. В результате он врезался в опору ЛЭП. Удар оказался настолько мощным, что столб моментально упал и придавил "ВАЗ". На кадрах можно заметить, что переднюю часть машины буквально смяло.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие.

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Видео: youtube, Ulpressa Ульяновск