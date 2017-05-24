В ЗакСе утвердили корректировки в бюджет Петербурга на 2017 год

На заедании Законодательного собрания Северной столицы в третьем чтении приняли корректировки в бюджет города текущего года.

В среду, 24 мая, депутаты законодательного собрания проголосовали за корректировку бюджета 2017 года. 42 народных избранника поддержали изменения, а восемь проголосовали против.

В третьем чтении корректировок в бюджет произвели редакционные правки. Сейчас доход Северной столицы оценивают в 502,9 миллиарда рублей, а расходы – 572,7 миллиарда рублей. Дефицит остался на прежнем уровне – 69,8 миллиарда рублей.

Правки в бюджет внесли депутаты и губернатор Петербурга. Георгий Полтавченко предложил увеличить доходы города за счет оплаты налогов. Также глава города добавил дополнительный миллиард на ремонт дорог. Ранее Piter.tv подробно писал об этом: ЗакС проголосовал за правки в бюджет: на ремонт дорог выделят дополнительный миллиард.

Парламентарии из "Единой России" внесли предложение перераспределить 2,3 миллиарда рублей. Дополнительные деньги направили комитету по печати на освещение работы администрации города, а также комитету культуры.