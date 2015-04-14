В Забайкалье школьники в шутку наглотались таблеток и отравились

Семерых ребят госпитализировали в больницу с тяжелым отравлением психотропным веществом. Школьники наглотались феназепама.

Недавно в Забайкальском крае несколько учеников средней школы решили попробовать психотропные таблетки ради интереса. Они наглотались лекарств перед занятиями. Спустя некоторое время проявились первые признаки отравления. Учащиеся седьмого и восьмого класса стали вести себя крайне неадекватно. Преподаватели не могли не заметить изменения в поведении школьников и обратились за помощью к врачам. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у школьников отравление феназепамом, который применяется для лечения нервозов, фобий, как противосудорожное и снотворное средство. Ребят незамедлительно доставили в районную больницу.

В данный момент, им уже оказана вся необходимая помощь. По какой причине ученики школы решили сыграть злую шутку со своим здоровьем, еще предстоит выяснить. Вероятно, ребят ждет профилактическая беседа. Об этом пишет Life.

Ранее мы сообщали, что 17-летняя петербурженка из-за таблеток угодила на больничную койку.