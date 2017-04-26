Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 12:56
0
Asyaromanenkova
681
Код вставки плеера

В Бурятии разбился МиГ-31: пилоты успели катапультироваться

0
 
 

Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Забайкальском крае. По предварительным данным, пилоты успели катапультироваться и их жизням ничего не угрожает.

В среду, 26 апреля, около полудня по московскому времени в Забайкальском крае потерпел крушение МиГ-31 Восточного военного округа. Истребитель-перехватчик с полигона "Телемба" в республике Бурятия выполнял учебный полет.

По предварительным данным, пилоты успели катапультироваться. Жизни летчиков ничего не угрожает. Инцидент произошел на территории полигона. В безлюдном месте. Так что никто на земле не пострадал. Минобороны сообщает, что пилотов уже эвакуировали.

В район аварии отправился спасательный вертолет. Место крушения будут осматривать специалисты. Скорее всего, будут проводить проверку, чтобы установить причину инцидента.

МиГ-31 является истребителем-перехватчиком. Их создали для того, чтобы перехватывать и уничтожать воздушные цели. Вылеты самолет может совершать в любых метеоусловиях.

Видео: Министерство обороны РФ

Теги: авиакатастрофа , бурятия , забайкальский край , миг 31 , новости бурятии , происшествия бурятии
Категории: Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5