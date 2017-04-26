В Бурятии разбился МиГ-31: пилоты успели катапультироваться

Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Забайкальском крае. По предварительным данным, пилоты успели катапультироваться и их жизням ничего не угрожает.

В среду, 26 апреля, около полудня по московскому времени в Забайкальском крае потерпел крушение МиГ-31 Восточного военного округа. Истребитель-перехватчик с полигона "Телемба" в республике Бурятия выполнял учебный полет.

По предварительным данным, пилоты успели катапультироваться. Жизни летчиков ничего не угрожает. Инцидент произошел на территории полигона. В безлюдном месте. Так что никто на земле не пострадал. Минобороны сообщает, что пилотов уже эвакуировали.

В район аварии отправился спасательный вертолет. Место крушения будут осматривать специалисты. Скорее всего, будут проводить проверку, чтобы установить причину инцидента.

МиГ-31 является истребителем-перехватчиком. Их создали для того, чтобы перехватывать и уничтожать воздушные цели. Вылеты самолет может совершать в любых метеоусловиях.

Видео: Министерство обороны РФ