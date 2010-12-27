В Забайкалье 14-летний ребенок насиловал мальчиков

Воспитанник детдома надругался над маленькими детьми. Оказалось, он психически нездоров.

Недавно стало известно, что 14-летний воспитанник одного из детских домов в Забайкалье изнасиловал троих мальчиков. Инцидент произошел в декабре прошлого года в Нерчинском районе. От действий подростка пострадали три мальчика десяти, восьми и семи лет.

По данному инциденту была организована проверка. В ходе расследования, правоохранители выяснили, что подозреваемый совершал насильственные действия будучи психически нездоровым. Специалисты установили, что подросток не отдавал отчет своим действия. В ближайшем будущем суду предстоит решить судьбу подозреваемого. Вероятно, он будет отправлен на принудительное психиатрическое лечение. Директора детдома, где было совершено насилие, привлекли к дисциплинарной ответственности, еще нескольких сотрудников уволили.

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