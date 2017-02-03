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В Янино из окна выпал немолодой школьный учитель

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Мужчина погиб после падения из окна многоэтажки

Безжизненное тело 66-летнего жителя поселка Янино-1 с признаками падения с высоты было обнаружено 2 февраля 2017 года ранним утром у дома на Голландской улице, в котором он жил с семьей – женой и детьми. Погибший мужчина преподавал в поселковой средней школе.

Учитель жил на 9 этаже многоэтажного дома на Голландской улице. Балконное окно было открыто, рядом стояла переносная металлическая лестница. В замочной скважине входной двери торчала записка, в которой сообщалось, когда жена и дети погибшего вернутся домой.

Как сообщается, погибший немолодой учитель состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Видео: из архива                                                                                   

Теги: падение с высоты , петербург , смерть после падения с высоты , янино-1
Категории: Новости СПб

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