В Якутске водолаз достал со дна реки работающий iPhone 7, пролежавший 13 часов в воде

У известного смартфона понизился лишь заряд аккумулятора

В Якутске водолаз вытащил со дна iPhone 7, который 13 часов пролежал в воде. О деталях спасения рассказал водолаз по имени Фёдор в своём Инстаграме. Его друг во время подлёдной рыбалки уронил в реку iPhone 7. Спасали дорогой смартфон во время крещенский купаний, с телефоном ничего не случилось, он даже не выключился.

«Смартфон пролежал на дне реки всю ночь. Изначально заряд батареи составлял 35 процентов, когда достал его, аккумулятор показывал 19 процентов. Температура воды составляла плюс четыре градуса. Ну и в завершении спасательной операции, я окунулся три раза, так сказать, смыл грехи», — заявил водолаз.

Видео: Григорий Вольгин/YouTube