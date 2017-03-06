В Якутске мать нанесла 68 смертельных ударов 3х летнему ребенку за не выученное стихотворение

Суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год в колонии общего режима

Эта жуткая история произошла в декабре 2014 года в городе Якутск.

3х-летний мальчик учил с матерью стихотворение и в какой-то момент он устал, стал отвлекаться и не реагировал на замечания. Женщина разозлилась на ребенка и нанесла ему 68 ударов деревянным бруском. Малыш от нанесенных ударов получил серьезные повреждения легких и умер от острой дыхательной недостаточности.

После совершения убийства женщина впала в тяжелую депрессию и до мая 2016 года находилась на стационарном лечении в психиатрической клинике. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, в ходе которого выяснилось, что женщина регулярно избивала своего ребенка в течение года. Судебно - психиатрическая экспертиза установила, что женщина убила своего ребенка в состоянии повышенного эмоционального напряжения, усиленного воздействием алкоголя.

Сегодня стало известно, что суд вынес приговор в отношении 43-летней женщины за истязание и убийство малолетнего. Суд назначил женщине наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд обязал осужденную женщину наблюдаться и проходить лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

Видео: Piter.TV