В Якутске 19-летняя мать утопила своего новорожденного ребенка в выгребной яме общественного туалета

19-летняя девушка скрывала от всех факт беременности, а родив, выбросила младенца в яму общественного туалета

Жуткое происшествие потрясло местных жителей в поселке Марха города Якутска. В выгребной яме общественного туалета 12 мая было обнаружено тело новорожденного младенца.

Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия и другие первоначальные следственные мероприятия, в ходе которых была установлена личность матери погибшего младенца. Ей оказалась 19-летняя местная жительница. Девушка скрывала от всех родных и близких беременность.

На данный момент молодую женщину доставили в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении молодой женщины СУ СК России по Республике САХА (Якутия) возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".

"Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится на официальном сайте СУ СК РФ по Якутии.

Напомним, вчера Piter.TV сообщал, во Владивостоке женщина скрывавшая свою беременность, родила ребенка самостоятельно в квартире, а затем положила ребенка в пакет и выбросила из окна.

Видео: Piter.TV